Невезучие контрабандисты хотели «гонять» водку через спиртопровод

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. На какие только уловки не идут контрабандисты, чтобы не платить налоги и без пошлин перевозить через границу те или иные товары! Пресс-служба пограничной службы Украины сообщила о том, что был обнаружен трубопровод, который готовили для незаконной перекачки спирта.

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Он был проложен на границе с Молдовой в Винницкой области.

«Во время мониторинга границы пограничный наряд Могилев-Подольского отряда обнаружил на берегу Днестра около 30 метров пластикового трубопровода, который был проложен на глубине 20 сантиметров. Злоумышленники, скорее всего, планировали воспользоваться им для незаконного перемещения спирта из Молдовы», — рассказали в пресс-службе.