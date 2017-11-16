Невезучие контрабандисты хотели «гонять» водку через спиртопровод
Украинские пограничники обнаружили спиртопровод на границе с Молдовой и сразу же его демонтировали.
Украинские пограничники обнаружили спиртопровод на границе с Молдовой и сразу же его демонтировали.
КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. На какие только уловки не идут контрабандисты, чтобы не платить налоги и без пошлин перевозить через границу те или иные товары!
Он был проложен на границе с Молдовой в Винницкой области.
«Во время мониторинга границы пограничный наряд
Трубопровод не использовался по назначению, поскольку шланг не содержал характерного запаха спирта. При обнаружении его демонтировали. Правоохранители устанавливают личности людей, причастных к противоправной деятельности.