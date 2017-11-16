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14:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Юрий Крутых не смог обжаловать приговор

Пермский краевой суд оставил без изменения приговор в отношении Юрия Крутых, ранее возглавлявшего ряд пермских коммунальных компаний. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе суда.

В сентябре он был признан виновным в преднамеренном банкротстве, злоупотреблении полномочиями, ряде фактов мошенничества в особо крупном размере и растраты в особо крупном размере. Как установили следствие и суд, преступления он совершил в 2008—2012 годах, будучи директором ряда организаций, входящих в ГК «Лидер», а также руководителем УК «Фаворит».

Он похитил более 59 млн руб. средств, которые жители многоквартирных домов перечисляли за коммунальные услуги. Более четырех лет злоумышленник обналичивал денежные средства через аффилированные ему организации путем оформления различных документов о якобы проделанных работах или оказанных услугах. Кроме того, коммерсант создал мошенническую схему по выставлению «двойных квитанций» за оплату коммунальных услуг.

Мотовилихинский районный суд назначил ему наказание в виде 9,5 лет лишения свободы со штрафом 1 млн руб. Также ему запрещено занимать определенные должности в течение трех лет. Кроме того, суд обязал господина Крутых возместить причиненный ущерб.

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