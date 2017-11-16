Юрий Крутых не смог обжаловать приговор

В сентябре он был признан виновным в преднамеренном банкротстве, злоупотреблении полномочиями, ряде фактов мошенничества в особо крупном размере и растраты в особо крупном размере. Как установили следствие и суд, преступления он совершил в 2008—2012 годах, будучи директором ряда организаций, входящих в ГК «Лидер», а также руководителем УК «Фаворит».

Он похитил более 59 млн руб. средств, которые жители многоквартирных домов перечисляли за коммунальные услуги. Более четырех лет злоумышленник обналичивал денежные средства через аффилированные ему организации путем оформления различных документов о якобы проделанных работах или оказанных услугах. Кроме того, коммерсант создал мошенническую схему по выставлению «двойных квитанций» за оплату коммунальных услуг.