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15:42 (мск), источник: Югополис

В Сочи в ДТП погиб известный байкер

По предварительным данным, он превысил скорость на горной дороге.

Смертельная авария произошла на автодороге «Адлер — Альпика» утром 16 ноября. Здесь столкнулись Nissan и мотоцикл Kawasaki. 57-летний водитель байка скончался на месте, сообщает «КП-Кубань».

По предварительным данным УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю, мотоциклист превысил скорость и врезался в едущую по встречной полосе иномарку. От удара байкера отбросило на дорожные ограждения.

В записи на странице «Мото Сочи» ВКонтакте названо имя погибшего — это известный в городе байкер по прозвищу Михаил Архангел.

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