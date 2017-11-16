В Сочи в ДТП погиб известный байкер
По предварительным данным, он превысил скорость на горной дороге.
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По предварительным данным, он превысил скорость на горной дороге.
Смертельная авария произошла на автодороге «Адлер — Альпика» утром 16 ноября. Здесь столкнулись Nissan и мотоцикл Kawasaki. 57-летний водитель байка скончался на месте, сообщает «КП-Кубань».
По предварительным данным УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю, мотоциклист превысил скорость и врезался в едущую по встречной полосе иномарку. От удара байкера отбросило на дорожные ограждения.
В записи на странице «Мото Сочи» ВКонтакте названо имя погибшего — это известный в городе байкер по прозвищу Михаил Архангел.