В Сочи в ДТП погиб известный байкер

Смертельная авария произошла на автодороге «Адлер — Альпика» утром 16 ноября. Здесь столкнулись Nissan и мотоцикл Kawasaki. 57-летний водитель байка скончался на месте, сообщает «КП-Кубань».

По предварительным данным УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю, мотоциклист превысил скорость и врезался в едущую по встречной полосе иномарку. От удара байкера отбросило на дорожные ограждения.

В записи на странице «Мото Сочи» ВКонтакте названо имя погибшего — это известный в городе байкер по прозвищу Михаил Архангел.