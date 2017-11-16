Воры украли мебель у кишиневца во время его переезда
Представителям правоохранительных органов мужчина рассказал о том, что у него украли два шкафа из подъезда в то время, когда он выносил другие вещи для переезда.
Представителям правоохранительных органов мужчина рассказал о том, что у него украли два шкафа из подъезда в то время, когда он выносил другие вещи для переезда.
Материальный ущерб пострадавший оценил в 6000 леев. Подозреваемый был остановлен на выезде из столицы. Он находился за рулем микроавтобуса марки Mercedes, в котором находились шкафы жертвы. Грабителем оказался 30-летний уроженец Стрэшен, который признал свою вину. Мебель вернули владельцу, рассказали в столичной полиции, пишет aif.md.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф до 13 тысяч леев, от 120 до 240 часов общественных работ или тюремное заключение до 2 лет.