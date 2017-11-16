В Екатеринбурге завистливая няня убила многодетную мать, чтобы забрать себе детей

История с фатальным концом началась с того, что молодая пара с тремя детьми, младшему из которых было три года, взяла в свою семью 29-летнюю уроженку Новоуральска в качестве няни и помощницы по дому. В течении года работы девушка, мечтавшая о своем семейном гнезде, так привязалась к малышу, что решила, что станет для него лучшей мамой, нежели родная. Чтобы осуществить свой план, няня взялась за нож, пишет «КП-Урал».

Тело многодетной матери, лежавшее в луже крови, обнаружил ее супруг. Рядом с трупом на руках няни находился их трехлетний сын, на глазах которого и произошло убийство. На теле жертвы завистливой работницы было не менее 15 ножевых ранений. «Я мечтала выйти замуж, завести детей. У меня в голове все было, как в тумане. Я признаю свою вину», — заявила обвиняемая журналистам в суде.