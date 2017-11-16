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15:04 (мск), источник: УралПолит.ру

В Екатеринбурге завистливая няня убила многодетную мать, чтобы забрать себе детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге арестована жительница Новоуральска, работавшая няней у молодой семьи в уральской столице. Женщина обвиняется в жестоком убийстве из зависти своей работодательницы.

История с фатальным концом началась с того, что молодая пара с тремя детьми, младшему из которых было три года, взяла в свою семью 29-летнюю уроженку Новоуральска в качестве няни и помощницы по дому. В течении года работы девушка, мечтавшая о своем семейном гнезде, так привязалась к малышу, что решила, что станет для него лучшей мамой, нежели родная. Чтобы осуществить свой план, няня взялась за нож, пишет «КП-Урал».

Тело многодетной матери, лежавшее в луже крови, обнаружил ее супруг. Рядом с трупом на руках няни находился их трехлетний сын, на глазах которого и произошло убийство. На теле жертвы завистливой работницы было не менее 15 ножевых ранений. «Я мечтала выйти замуж, завести детей. У меня в голове все было, как в тумане. Я признаю свою вину», — заявила обвиняемая журналистам в суде.

«Данная женщина действительно работала в доме убитой няней. Убийство было раскрыто по горячим следам. На месте преступления изъяты вещественные доказательства. Обвиняемая уже дала признательные показания. По ходатайству следствия она взята под арест на 2 месяца», — цитирует «КП» следователя по особо важным делам Орджоникидзевского района Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области Александра Гарцева.

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