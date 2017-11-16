Свердловчанка, бросившая стул в полицейского, получила более полутора лет колонии
Екатеринбург. 16 ноября.
Екатеринбург. 16 ноября.
По данным полиции, в феврале этого года пьяную женщину доставили в отдел полиции Красноуфимска для составления административного материала по факту неповиновения требованию представителей власти.
«В
Кроме того, женщина громко и нецензурно бранилась, а также плевала в сторону полицейских.
По данному факту проводилась проверка, материалы которой были направлены в СКР.
Как сообщает
Суд, с учетом прежней судимости, назначил ей наказание в виде 1 года 8 месяцев колонии общего режима.