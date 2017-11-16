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15:02 (мск), источник: Интерфакс

Свердловчанка, бросившая стул в полицейского, получила более полутора лет колонии

Екатеринбург. 16 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Красноуфимский районный суд Свердловской области вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в оскорблении и нападении на полицейских, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону в четверг.

По данным полиции, в феврале этого года пьяную женщину доставили в отдел полиции Красноуфимска для составления административного материала по факту неповиновения требованию представителей власти.

«В какой-то момент она, вооружившись стулом, бросила его в представителя власти, тут же подскочила ко второму и пнула по ноге», — говорится в сообщении.

Кроме того, женщина громко и нецензурно бранилась, а также плевала в сторону полицейских.

По данному факту проводилась проверка, материалы которой были направлены в СКР.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону, 24-летняя женщина признана виновной по ст.318 (применение насилия в отношении представителя власти) и ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Суд, с учетом прежней судимости, назначил ей наказание в виде 1 года 8 месяцев колонии общего режима.

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