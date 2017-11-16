В Башкирии сотрудники МВД и ФСБ задержали преступную группу, занимавшуюся подделкой документов

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму и Управления по вопросам миграции МВД по Башкортостану совместно с Управлением ФСБ России по РБ задержали подозреваемых в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Уфе полицейские выявили офис, куда мог прийти иностранец, желающий трудиться на территории республики. При этом часть граждан, кому были выданы поддельные документы, даже не подозревали об этом.

«В ходе обысков изъято большое количество готовых к реализации фальшивых документов, печатей, штампов, оттисков различных организаций и государственных учреждений. Также изъяты многофункциональный печатный центр, компьютерная техника и денежные средства, подтверждающие незаконную деятельность указанных лиц», — рассказала Ирина Волк.

Правоохранители возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 Уголовного кодекса.

В отношении двоих обвиняемых 32 и 49 лет судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще троим — подписка о невыезде.