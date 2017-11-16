Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят»
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Сбербанк запустил новогоднюю акцию
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
Единственный вуз РФ в топ-150 лучших в мире по трудоустройству
Кевина из «Один дома» забыли не случайно: отец всё подстроил?Питер Маккалистер тайно ненавидел сына и намеренно не взял его с собой в поездку в Париж. Такую теорию выдвинул портал Indy100
Разведка ФРГ: «Не следует больше питать надежды по вопросу Крыма»
СМИ: Доллар потерял главную опору
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
"Я алкоголик, могу себя так назвать”: Лолита сделала заявление
«Любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
«Вечерний Ургант» обвинили в сексизме за шутку про парковку
Настасья Самбурская вышла замуж за 24-летнего актера
«Не хочу быть молодящейся бабушкой»: Пугачева о смелых нарядах
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8Военный переворот в Зимбабве
13Густой смог окутал Дели
14:55 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии сотрудники МВД и ФСБ задержали преступную группу, занимавшуюся подделкой документов

УФА, 16 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкирии группа из девяти человек в возрасте от 22 до 55 лет занималась изготовлением поддельных документов для уроженцев стран Средней Азии. Часть подозреваемых занималась поиском клиентов, другие — изготовлением фальшивых документов.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму и Управления по вопросам миграции МВД по Башкортостану совместно с Управлением ФСБ России по РБ задержали подозреваемых в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Уфе полицейские выявили офис, куда мог прийти иностранец, желающий трудиться на территории республики. При этом часть граждан, кому были выданы поддельные документы, даже не подозревали об этом.

«В ходе обысков изъято большое количество готовых к реализации фальшивых документов, печатей, штампов, оттисков различных организаций и государственных учреждений. Также изъяты многофункциональный печатный центр, компьютерная техника и денежные средства, подтверждающие незаконную деятельность указанных лиц», — рассказала Ирина Волк.

Правоохранители возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 Уголовного кодекса.

В отношении двоих обвиняемых 32 и 49 лет судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще троим — подписка о невыезде.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт
Госдума приняла закон о возврате НДС
Президент Зимбабве Мугабе отказался подавать в отставку
Сборная России оказалась худшей среди всех участников ЧМ-2018
«Черная пятница»: как подготовиться к главной распродаже года
Житель Астрахани сделал скульптуру Путина (фото)
Умер рэпер Lil Peep. Музыканту был 21 год
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
Автослесарь два года врал клиентке, что чинит ее автомобиль Все это время механик уверял владелицу автомобиля, что ремонт затянулся и необходимо продлить срок его завершения
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Ученые объяснили связь между месяцем рождения и риском болезней Научно доказано, что у людей, родившихся зимой, выше риск диабета 2 типа, а у появившихся на свет осенью – выше риск депрессии.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь