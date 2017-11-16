В кубанском поселке взорвался сетевой газ
В огне пострадал человек.
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ЧП произошло около шести часов утра 16 ноября в частном доме на улице Первомайской в поселке Заводском Кущевского района Кубани. Здесь взорвался сетевой газ, после чего начался пожар в частном доме.
Его потушили меньше чем за полчаса, но один человек пострадал в огне.
К ликвидации последствий привлекались 21 человек и 7 единиц техники, сообщает «Югополису»