В кубанском поселке взорвался сетевой газ

ЧП произошло около шести часов утра 16 ноября в частном доме на улице Первомайской в поселке Заводском Кущевского района Кубани. Здесь взорвался сетевой газ, после чего начался пожар в частном доме.

Его потушили меньше чем за полчаса, но один человек пострадал в огне.