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15:41 (мск), источник: Югополис

В кубанском поселке взорвался сетевой газ

В огне пострадал человек.

ЧП произошло около шести часов утра 16 ноября в частном доме на улице Первомайской в поселке Заводском Кущевского района Кубани. Здесь взорвался сетевой газ, после чего начался пожар в частном доме.

Его потушили меньше чем за полчаса, но один человек пострадал в огне.

К ликвидации последствий привлекались 21 человек и 7 единиц техники, сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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