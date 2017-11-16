На 3 крупных предприятиях Воронежа нашли 60 нарушений промышленной безопасности

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники спецпрокуратуры обнаружили нарушения требований промышленной безопасности на трех крупных воронежских предприятиях. Проверка прошла в ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», ОАО «Электросигнал» и АО «Электроприбор», сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в четверг, 16 ноября.

Опасные производственные объекты на предприятиях эксплуатировали без разработки проектной документации, технические устройства использовали без приборов контроля, газоопасные работы велись при отсутствии нарядов-допусков. Кроме того, на предприятиях использовали неисправные подъемные сооружения, надземные газопроводы с повреждениями изоляционного покрытия. Сотрудников допускали к работе без инструктажей. Всего прокуроры выявили около 60 нарушений закона.