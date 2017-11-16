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15:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

На 3 крупных предприятиях Воронежа нашли 60 нарушений промышленной безопасности

Проверку провели на ВАСО, в «Элекросигнале» и «Электроприборе».

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники спецпрокуратуры обнаружили нарушения требований промышленной безопасности на трех крупных воронежских предприятиях. Проверка прошла в ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», ОАО «Электросигнал» и АО «Электроприбор», сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в четверг, 16 ноября.

Опасные производственные объекты на предприятиях эксплуатировали без разработки проектной документации, технические устройства использовали без приборов контроля, газоопасные работы велись при отсутствии нарядов-допусков. Кроме того, на предприятиях использовали неисправные подъемные сооружения, надземные газопроводы с повреждениями изоляционного покрытия. Сотрудников допускали к работе без инструктажей. Всего прокуроры выявили около 60 нарушений закона.

Сотрудники спецпрокуратуры возбудили шесть дел об административных правонарушениях по ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Виновных привлекут к дисциплинарной ответственности. Руководителям предприятий внесли предписания об устранении нарушений.

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