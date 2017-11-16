На 3 крупных предприятиях Воронежа нашли 60 нарушений промышленной безопасности
Проверку провели на ВАСО, в «Элекросигнале» и «Электроприборе».
Проверку провели на ВАСО, в «Элекросигнале» и «Электроприборе».
Сотрудники спецпрокуратуры обнаружили нарушения требований промышленной безопасности на трех крупных воронежских предприятиях. Проверка прошла в ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», ОАО «Электросигнал» и АО «Электроприбор», сообщила
Опасные производственные объекты на предприятиях эксплуатировали без разработки проектной документации, технические устройства использовали без приборов контроля, газоопасные работы велись при отсутствии
Сотрудники спецпрокуратуры возбудили шесть дел об административных правонарушениях по ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Виновных привлекут к дисциплинарной ответственности. Руководителям предприятий внесли предписания об устранении нарушений.