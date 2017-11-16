В частном доме в Ташкенте биоинспекция нашла птиц из Красной книги
Птицы, изъятые сотрудниками биоинспекции, переданы на временное содержание в специализированный питомник.
Птицы, изъятые сотрудниками биоинспекции, переданы на временное содержание в специализированный питомник.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В частном доме в Сергелийском районе Ташкента сотрудники Биоинспекции нашли птиц из Красной книги. Об этом сообщает
Всего было обнаружено 14 пернатых, среди них: сокол шахин, балабан, сапсан, беркут, филин и ястреб.
У мужчины, который содержал этих птиц, не было разрешительных документов.
Сейчас по данному правонарушению проводятся оперативно — следственные мероприятия. Птицы, изъятые сотрудниками биоинспекции, переданы на временное содержание в специализированный питомник. После вынесения судебного решения их выпустят на волю.