Автослесарь два года врал клиентке, что чинит ее автомобиль

Житель Астраханской области был осужден за присвоение и растрату автомобиля после того, как в полицию обратилась пострадавшая владелица Mitsubishi Lancer, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Астраханской области. В ходе расследования выяснилось, что 31-летний местный житель пообещал ей отремонтировать ее автомобиль, однако работы растянулись на долгие два года.

Сообщается, что изначально неисправную машину отбуксировали в гараж медицинского учреждения, где злоумышленник работал автослесарем. Спустя некоторое время предприимчивый мужчина продал иномарку одному из пациентов больницы.

На протяжении почти двух лет фигурант вводил женщину в заблуждение, говоря о затянувшемся ремонте и необходимости продления срока его завершения. Заподозрив, что он похитил автомобиль, потерпевшая обратилась в органы внутренних дел. Незаконно проданная иномарка была изъята и возвращена собственнику. УМВД России по Астраханской области