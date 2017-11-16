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15:04 (мск)

Автослесарь два года врал клиентке, что чинит ее автомобиль

Все это время механик уверял владелицу автомобиля, что ремонт затянулся и необходимо продлить срок его завершения.

Житель Астраханской области был осужден за присвоение и растрату автомобиля после того, как в полицию обратилась пострадавшая владелица Mitsubishi Lancer, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Астраханской области. В ходе расследования выяснилось, что 31-летний местный житель пообещал ей отремонтировать ее автомобиль, однако работы растянулись на долгие два года.

Сообщается, что изначально неисправную машину отбуксировали в гараж медицинского учреждения, где злоумышленник работал автослесарем. Спустя некоторое время предприимчивый мужчина продал иномарку одному из пациентов больницы.

На протяжении почти двух лет фигурант вводил женщину в заблуждение, говоря о затянувшемся ремонте и необходимости продления срока его завершения. Заподозрив, что он похитил автомобиль, потерпевшая обратилась в органы внутренних дел. Незаконно проданная иномарка была изъята и возвращена собственнику.
УМВД России по Астраханской области

Суд признал мужчину, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за браконьерство и уклонение от уплаты алиментов, виновным и назначил ему наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства условно с испытательным сроком на 12 месяцев.

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