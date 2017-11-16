Охранники одного из кафе Омска избили посетителей

Вчера вечером, около 8 вечера, в одном из кафе на улице 10 лет Октября произошел скандал с дракой. В заведении помимо остальных клиентов отдыхала супружеская пара. В разгар веселья к женщине стал приставать один из присутствующих в кафе мужчин, как выяснилось позже, он работал охранником этого заведения.

После того, как омичка отказала ему, тот пришел в ярость и несколько раз ударил ее по голове. На защиту женщины ту же бросился ее муж — они с охранником принялись избивать друг друга. Однако в драку вмешался еще один секьюрити, он встал на защиту коллеги, как утверждают свидетели кафе, охранники не жалели сил и жестоко избивали супругов, после чего вышвырнули их на улицу.