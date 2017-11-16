Охранники одного из кафе Омска избили посетителей
Секьюрити побили супругов, после того как женщина пресекла приставания одного из охранников.
Секьюрити побили супругов, после того как женщина пресекла приставания одного из охранников.
Вчера вечером, около 8 вечера, в одном из кафе на улице 10 лет Октября произошел скандал с дракой. В заведении помимо остальных клиентов отдыхала супружеская пара. В разгар веселья к женщине стал приставать один из присутствующих в кафе мужчин, как выяснилось позже, он работал охранником этого заведения.
После того, как омичка отказала ему, тот пришел в ярость и несколько раз ударил ее по голове. На защиту женщины ту же бросился ее муж — они с охранником принялись избивать друг друга. Однако в драку вмешался еще один секьюрити, он встал на защиту коллеги, как утверждают свидетели кафе, охранники не жалели сил и жестоко избивали супругов, после чего вышвырнули их на улицу.
Муж с женой сообщили о происходящем в полицию, через несколько минут на месте были сотрудники Росгвардии. Пострадавший мужчина жаловался на сильную боль в ноге, силовики вызвали ему «скорую помощь» и отправились на поиски драчунов. Охранники все еще были в кафе, росгвардейцы задержали их и доставили в полицию для разбирательств.