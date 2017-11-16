На Матисовом острове в Петербурге полыхают склады
Информация о пострадавших уточняется.
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Информация о пострадавших уточняется.
На Матисовом острове в Петербурге горят склады, передает ГУ МЧС России по городу и области. Пожар в производственных помещениях на западе Северной столицы начался около 12.45 на улице Александра Блока.
На место происшествия приехали 14 единиц техники и 52 пожарных. Они приступили к тушению огня на территории около 100 квадратных метров.
В 13.11 ранг пожара был повышен до номера 1 БИС.
В настоящее время ликвидация возгорания продолжается. Сведений о пострадавших пока не поступало.