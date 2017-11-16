В Волгоградской области пройдет проверка Чернышковской ЦРБ

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» местные жители и даже районные депутаты уже неоднократно жаловались чиновникам из областного центра на низкий уровень качестве медицины в учреждении и просили разобраться в данном вопросе. Так, властям рассказали, что в больнице не хватает медперсонала, с пациентов требуют плату за бинты и вату и т. п. Районные депутаты также в целом пожаловались на состояние медицины в их образовании. Так, у них закрываются фельдшерско-акушерские пункты, наблюдается нехватка машин «скорой помощи».