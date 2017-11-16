В Волгоградской области пройдет проверка Чернышковской ЦРБ
В муниципальный район уже 16 ноября выедет специальная комиссия.
В муниципальный район уже 16 ноября выедет специальная комиссия.
В Чернышковской центральной районной больнице в Волгоградской области пройдет проверка, после которой чиновники примут соответствующие меры.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» местные жители и даже районные депутаты уже неоднократно жаловались чиновникам из областного центра на низкий уровень качестве медицины в учреждении и просили разобраться в данном вопросе. Так, властям рассказали, что в больнице не хватает медперсонала, с пациентов требуют плату за бинты и вату
Как заявил председатель областного комитета здравоохранения Владимир Шкарин, уже 16 ноября в Чернышковский район выедет комиссия с проверкой.