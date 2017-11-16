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15:21 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области пройдет проверка Чернышковской ЦРБ

В муниципальный район уже 16 ноября выедет специальная комиссия.

Источник: AP 2017

В Чернышковской центральной районной больнице в Волгоградской области пройдет проверка, после которой чиновники примут соответствующие меры.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» местные жители и даже районные депутаты уже неоднократно жаловались чиновникам из областного центра на низкий уровень качестве медицины в учреждении и просили разобраться в данном вопросе. Так, властям рассказали, что в больнице не хватает медперсонала, с пациентов требуют плату за бинты и вату и т. п. Районные депутаты также в целом пожаловались на состояние медицины в их образовании. Так, у них закрываются фельдшерско-акушерские пункты, наблюдается нехватка машин «скорой помощи».

Как заявил председатель областного комитета здравоохранения Владимир Шкарин, уже 16 ноября в Чернышковский район выедет комиссия с проверкой.

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