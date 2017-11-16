Депутат надавал по голове участковому полиции в Воронежской области
Ближайшие пять лет он может провести в тюрьме.
Ближайшие пять лет он может провести в тюрьме.
На днях около одиннадцати часов вечера в Каширском районе местная жительница сообщила в полицию о том, что её избил сожитель.
На место приехали старший участковый уполномоченный полиции и дознаватель. Во время разбирательства 42-летний депутат Совета народных депутатов Каширского сельпо, в состоянии опьянения несколько раз ударил участкового уполномоченного.
«Заявительница же нанесла удары в область головы дознавателя», — рассказали в прокуратуре Воронежской области.
Сожителя и женщину утихомирили. Пострадавшим полицейским оказали медпомощь.
«Один из правоохранителей — победитель недавно проведенного конкурса «Народный участковый Воронежской области», — отметили в ведомстве.
СКР возбудил уголовное дело против подозреваемых за применение насилия в отношении представителя власти. Злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы.