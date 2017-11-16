Депутат надавал по голове участковому полиции в Воронежской области

Источник: Новости Воронежа

На днях около одиннадцати часов вечера в Каширском районе местная жительница сообщила в полицию о том, что её избил сожитель.

На место приехали старший участковый уполномоченный полиции и дознаватель. Во время разбирательства 42-летний депутат Совета народных депутатов Каширского сельпо, в состоянии опьянения несколько раз ударил участкового уполномоченного.

«Заявительница же нанесла удары в область головы дознавателя», — рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Сожителя и женщину утихомирили. Пострадавшим полицейским оказали медпомощь.

«Один из правоохранителей — победитель недавно проведенного конкурса «Народный участковый Воронежской области», — отметили в ведомстве.