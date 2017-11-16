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15:20 (мск), источник: Новости Воронежа

Депутат надавал по голове участковому полиции в Воронежской области

Ближайшие пять лет он может провести в тюрьме.

Источник: Новости Воронежа

На днях около одиннадцати часов вечера в Каширском районе местная жительница сообщила в полицию о том, что её избил сожитель.

На место приехали старший участковый уполномоченный полиции и дознаватель. Во время разбирательства 42-летний депутат Совета народных депутатов Каширского сельпо, в состоянии опьянения несколько раз ударил участкового уполномоченного.

«Заявительница же нанесла удары в область головы дознавателя», — рассказали в прокуратуре Воронежской области.

Сожителя и женщину утихомирили. Пострадавшим полицейским оказали медпомощь.

«Один из правоохранителей — победитель недавно проведенного конкурса «Народный участковый Воронежской области», — отметили в ведомстве.

СКР возбудил уголовное дело против подозреваемых за применение насилия в отношении представителя власти. Злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы.

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