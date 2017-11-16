Медработник, убивший пациента наркодиспансера, получил 10 лет колонии

«Собранные следственными органами СК РФ по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему жителю города Перми. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 2 мая в отделении неотложной помощи Пермского краевого наркологического диспансера медицинский работник нанес множественные удары руками и ногами по телу мужчины, проходившего лечение в диспансере, которые привели к смерти пациента.