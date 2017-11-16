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16:01 (мск), источник: РИА Новости

Медработник, убивший пациента наркодиспансера, получил 10 лет колонии

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Медработник признан виновным в том, что насмерть забил пациента в наркологическом диспансере в Перми, ему назначено 10 лет колонии, сообщает СК РФ.

Источник: РИА Новости

«Собранные следственными органами СК РФ по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летнему жителю города Перми. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», — говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 2 мая в отделении неотложной помощи Пермского краевого наркологического диспансера медицинский работник нанес множественные удары руками и ногами по телу мужчины, проходившего лечение в диспансере, которые привели к смерти пациента.

Приговором суда медработнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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 Медработник, убивший пациента наркодиспансера, получил 10 лет колонии
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