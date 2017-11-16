В Уфе водитель маршрутки пропал вместе с чужой «Газелью»

Источник: Proufu.ru

В Уфе пропал житель Учалов, 53-летний Закиров Ханиф Миллатович.

Мужчина приехал в Уфу на заработки и устроился на работу водителем маршрутной «Газели». 4 дня назад он бесследно исчез вместе с доверенным ему автобусом.

«Пришел с месяц назад, устроился на работу. Все с ним было нормально — с виду порядочный, по деньгам тоже никогда проблем не создавал. Было один раз, что пропал на день — потом объяснил, что ему понадобилось съездить домой, в Учалы», — рассказывает Павел, начальник Ханифа.

«Четыре дня назад, в понедельник, он не вышел на работу. В воскресение еще на связи был. Вместе с ним пропала наша “Газель”, госномер Р080УА102, 270 маршрут», — рассказал мужчина.