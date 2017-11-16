Известный сочинский байкер погиб в ДТП с иномаркой

Краснодар. 16 нояб. — Новая Кубань. На трассе Адлер — Красная Поляна 16 ноября произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля Nissan. Как пишут в социальных сетях, за рулем двухколесного транспорта ехал 57-летний Михаил Архангел — известный в Сочи байкер.



Как сообщила начальник отдела пропаганды и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская, водитель мотоцикл Kawasaki превысил скорость движения и врезался в попутно ехавшую иномарку. От удара мотоцикл отбросило в отбойник. От полученных травм мужчина за рулем двухколесного транспорта скончался на месте происшествия.



Обстоятельства ДТП выясняются.