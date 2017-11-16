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15:44 (мск), источник: РИА Новости

В Барнауле разыскивают «девочку с хомяком», подозреваемую в серии краж

БАРНАУЛ, 16 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции Барнаула разыскивают женщину и девочку с хомяком, которые могут быть причастны к ряду квартирных краж, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Источник: ГУ МВД

По данным ведомства, девочка представляется разными именами, знакомится на улице с ровесницами и предлагает посмотреть живого хомяка.

«После этого она предлагает взять животное себе в качестве питомца и под этим предлогом она попадает в квартиры. В ходе знакомства поясняет, что обучается в одной из школ города Барнаула. Находясь в доме, входит в доверие и просит остаться поиграть, совершая во время игры кражи. На улице девочка встречается с женщиной, после чего они вместе уходят в сторону одного из торговых центров», — говорится в сообщении.

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В настоящий момент зарегистрированы два подобных факта, сотрудники полиции устанавливают личности девочки и женщины, подозреваемых в причастности к кражам.

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