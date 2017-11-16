В Барнауле разыскивают «девочку с хомяком», подозреваемую в серии краж

«После этого она предлагает взять животное себе в качестве питомца и под этим предлогом она попадает в квартиры. В ходе знакомства поясняет, что обучается в одной из школ города Барнаула. Находясь в доме, входит в доверие и просит остаться поиграть, совершая во время игры кражи. На улице девочка встречается с женщиной, после чего они вместе уходят в сторону одного из торговых центров», — говорится в сообщении.