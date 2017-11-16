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15:58 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежский суд смягчил условия домашнего ареста главе Хохольского района

Ленинский районный суд Воронежа по ходатайству следствия продлил срок домашнего ареста главе Хохольского района Павлу Пономарёву ещё на два месяца — до 17 января 2018 года.

Однако условия содержания под арестом чиновнику смягчили. Павлу Пономарёву разрешили видеться с внуками без ограничений во времени и совершать ежедневные прогулки по придомовой территории с 6:00 до 22:00, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в суде в четверг, 16 ноября.

Главу Хохольского района Павла Пономарёва обвиняют в превышении должностных полномочий. Как сообщали в СУ СКР по региону, глава района принуждал индивидуального предпринимателя пожертвовать 450 тыс. рублей на строительство сельского храма. Для «убедительности» чиновник заблокировал работу коммерсанта. Так, по указанию главы района, работники закрыли бетонными материалами вход в торговый павильон предпринимателя. Поведение чиновника «препятствовало коммерческой деятельности и сформировало острую конфликтную ситуацию, приведшую к недовольству населения». Павел Пономарёв также угрожал предпринимателю, что «невыносимые условия» будут действовать до тех пор, пока он не выполнит свои обязательства по перечислению благотворительной помощи.

После задержания в мае 2017 года с Павла Пономарёва взяли обязательство о явке, так как он полностью признавал свою вину в преступлении. Однако Пономарёв изменил свою позицию, от первоначальных признательных показаний отказался, заявив о провокации со стороны силовиков. По мнению следователей, вернувшись после допросов, Пономарёв стал угрожать потерпевшему и свидетелям. Поэтому следователи были вынуждены ходатайствовать о помещении Пономарёва в СИЗО. Защите чиновника удалось добиться для него домашнего ареста, который в случае обвинительного приговора будет зачтён в срок наказания.

По ходатайству следователя Павла Пономарёва на время расследования отстранили от должности. Сейчас обязанности главы администрации Хохольского района исполняет Михаил Ельчанинов, который до этого возглавлял администрацию Репьёвского района.

Суд уже несколько раз продлевал домашний арест главы Хохольского района Павла Пономарёва. В последний раз сообщалось, что чиновник пробудет во время следствия дома до 17 ноября.

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