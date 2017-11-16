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16:18 (мск), источник: Sputnik.by

Эпидемиологи: жители Минщины в октябре еще находили грибы с цезием

В прошлом месяце в столичной области специалистами была исследована 221 проба продуктов на содержание радионуклидов цезия-137.

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Сотрудники Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в октябре текущего года при радиационном контроле продуктов питания выявили 11 проб радиоактивных грибов, сообщили Sputnik в четверг в учреждении.

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По информации эпидемиологов, в прошлом месяце центром была исследована 221 проба на радионуклиды цезия-137 и 34 — на стронций-90.

«В 11 пробах лесных грибов, исследованных по обращению граждан, выявлено превышение содержания радионуклидов цезия-137 выше допустимых уровней», — сообщили в центре.

В то же время специалисты в данных продуктах не выявили превышения допустимых уровней содержания стронция-90.

Ранее в центре граждан предупредили, что в Минской области не стоит собирать грибы в лесных угодьях возле города Ивенец (Воложинский район), а также в Налибокской пуще.

Самыми опасными по способности накапливать цезий-137 грибами являются горькушки, курочки, свинушки, польские боровики, маслята, моховики. Меньше подвержены накоплению цезия лисички, рядовки, белые грибы, подберезовики и подосиновики, еще более «чистые» — осенние опята, зонтики и дождевики жемчужные.

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