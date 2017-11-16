Эпидемиологи: жители Минщины в октябре еще находили грибы с цезием

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Сотрудники Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья в октябре текущего года при радиационном контроле продуктов питания выявили 11 проб радиоактивных грибов, сообщили Sputnik в четверг в учреждении.

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По информации эпидемиологов, в прошлом месяце центром была исследована 221 проба на радионуклиды цезия-137 и 34 — на стронций-90.

«В 11 пробах лесных грибов, исследованных по обращению граждан, выявлено превышение содержания радионуклидов цезия-137 выше допустимых уровней», — сообщили в центре.

В то же время специалисты в данных продуктах не выявили превышения допустимых уровней содержания стронция-90.

Ранее в центре граждан предупредили, что в Минской области не стоит собирать грибы в лесных угодьях возле города Ивенец (Воложинский район), а также в Налибокской пуще.