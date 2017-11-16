На дороге в Швеции рассыпались 20 тонн фрикаделек после ДТП с грузовиком

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Грузовик направлялся из Скары в Йётене, чтоб забрать груз с картофелем.

Представитель полиции Томми Эмрикссон заявил, что причиной ДТП стала обледеневшая дорога. В результате грузовик остался на дороге, а прицеп опрокинулся. «Здесь очень скользко», — предупредил водителей Эмрикссон.