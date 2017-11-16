Следствие опровергает информацию об обнаружении следов яда в крови умершей модели
СУ СКР по Пермскому краю опровергло сообщения СМИ о том, что в крови умершей в Китае несовершеннолетней девочки якобы обнаружен яд биологического происхождения.
СУ СКР по Пермскому краю опровергло сообщения СМИ о том, что в крови умершей в Китае несовершеннолетней девочки якобы обнаружен яд биологического происхождения.
«Данная информация не соответствует действительности, так как необходимые исследования еще не завершены. По результатам
В Китае Влада Дзюба работала для ESEE Model Management. По данному факту следественным отделом по Дзержинскому району СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Тело погибшей доставлено из Китая в Москву. В рамках расследования уголовного дела назначена комиссионная судмедэкспертиза.