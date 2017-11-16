Следствие опровергает информацию об обнаружении следов яда в крови умершей модели

«Данная информация не соответствует действительности, так как необходимые исследования еще не завершены. По результатам судебно-медицинской экспертизы следственный комитет обнародует данные о причине смерти ребенка», — говорится в сообщении. Напомним, 14-летняя Влада Дзюба скончалась 27 октября в одной из больниц Шанхая. За несколько дней до этого она была госпитализирована из-за резкого ухудшения состояния здоровья, после чего впала в кому.