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16:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Следствие опровергает информацию об обнаружении следов яда в крови умершей модели

СУ СКР по Пермскому краю опровергло сообщения СМИ о том, что в крови умершей в Китае несовершеннолетней девочки якобы обнаружен яд биологического происхождения.

«Данная информация не соответствует действительности, так как необходимые исследования еще не завершены. По результатам судебно-медицинской экспертизы следственный комитет обнародует данные о причине смерти ребенка», — говорится в сообщении. Напомним, 14-летняя Влада Дзюба скончалась 27 октября в одной из больниц Шанхая. За несколько дней до этого она была госпитализирована из-за резкого ухудшения состояния здоровья, после чего впала в кому.

В Китае Влада Дзюба работала для ESEE Model Management. По данному факту следественным отделом по Дзержинскому району СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Тело погибшей доставлено из Китая в Москву. В рамках расследования уголовного дела назначена комиссионная судмедэкспертиза.

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