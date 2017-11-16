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16:21 (мск), источник: Tengrinews

Спасатели нашли тело второго российского военного, утонувшего в Балхаше

Тело российского военного, который пропал вместе с сослуживцем, обнаружено на озере Балхаш в 100−110 метрах от берега, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«16 ноября в 15.07 при проведении поисково-спасательных работ на озере Балхаш в 100−110 метрах от берега совместными усилиями спасателей ДЧС Карагандинской области, местного населения и войсковой части Российской Федерации обнаружено тело погибшего военнослужащего войсковой части РФ, дислоцированной в городе Приозерск», — сообщили в пресс-службе ДЧС области.

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Отмечается, что поисково-спасательные работы были затруднены неблагоприятными погодными условиями: сильным ветром и высокими волнами.

«ДЧС Карагандинской области предупреждает о соблюдении мер безопасности при выходе на водоемы. Запрещается выход на воду при штормовой погоде, на неисправных плавсредствах, без индивидуальных спасательных средств», — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее сообщалось, что двое российских военнослужащих пропали на озере Балхаш. Тело одного из них было найдено 12 ноября в 03.48. Для проведения поисково-спасательных работ были задействованы силы и средства ДЧС Карагандинской области, войсковой части РФ № 03080, а также местное население.

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