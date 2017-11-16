Спасатели нашли тело второго российского военного, утонувшего в Балхаше
Тело российского военного, который пропал вместе с сослуживцем, обнаружено на озере Балхаш в 100−110 метрах от берега, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Тело российского военного, который пропал вместе с сослуживцем, обнаружено на озере Балхаш в 100−110 метрах от берега, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«16 ноября в 15.07 при проведении
Отмечается, что
«ДЧС Карагандинской области предупреждает о соблюдении мер безопасности при выходе на водоемы. Запрещается выход на воду при штормовой погоде, на неисправных плавсредствах, без индивидуальных спасательных средств», — добавили в
Напомним, ранее сообщалось, что двое российских военнослужащих пропали на озере Балхаш. Тело одного из них было найдено 12 ноября в 03.48. Для проведения