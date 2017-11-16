Материалы по факту ДТП с участием BMW судьи рассмотрит суд в Ростове

Административные материалы по факту ДТП с участием BMW судьи Азовского районного суда рассмотрит в Ростовский областной суд, сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

ДТП произошло 12 ноября в Азове. Автомобиль BMW Х3 с судьей за рулем выехал на встречную полосу и столкнулся с KIA Sportage.

В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир Kia.

По факту ДТП в отношении судьи составлены административные протоколы о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, а также об отказе от медосвидетельствования на состояние опьянения, выезде на встречную полосу и управлении автомобилем с подложными госномерами.