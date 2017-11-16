Материалы по факту ДТП с участием BMW судьи рассмотрит суд в Ростове
В результате аварии пострадал несовершеннолетний.
В результате аварии пострадал несовершеннолетний.
Административные материалы по факту ДТП с участием BMW судьи Азовского районного суда рассмотрит в Ростовский областной суд, сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.
ДТП произошло 12 ноября в Азове. Автомобиль BMW Х3 с судьей за рулем выехал на встречную полосу и столкнулся с KIA Sportage.
В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир Kia.
По факту ДТП в отношении судьи составлены административные протоколы о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, а также об отказе от медосвидетельствования на состояние опьянения, выезде на встречную полосу и управлении автомобилем с подложными госномерами.
Ранее сообщалось, что после ДТП судья скрутил номера со своей машины и повесил новые.