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16:43 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Материалы по факту ДТП с участием BMW судьи рассмотрит суд в Ростове

В результате аварии пострадал несовершеннолетний.

Административные материалы по факту ДТП с участием BMW судьи Азовского районного суда рассмотрит в Ростовский областной суд, сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

ДТП произошло 12 ноября в Азове. Автомобиль BMW Х3 с судьей за рулем выехал на встречную полосу и столкнулся с KIA Sportage.

В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир Kia.

По факту ДТП в отношении судьи составлены административные протоколы о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, а также об отказе от медосвидетельствования на состояние опьянения, выезде на встречную полосу и управлении автомобилем с подложными госномерами.

Ранее сообщалось, что после ДТП судья скрутил номера со своей машины и повесил новые.

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