В Калининграде завершены экспертизы по смертельному ДТП с мотоциклистом
В нарушении правил дорожного движения подозревают 55-летнего водителя внедорожника.
В нарушении правил дорожного движения подозревают 55-летнего водителя внедорожника.
В Калининграде возбудили уголовное дело против водителя внедорожника — участника аварии, в которой погиб 29-летний мотоциклист.
Как сообщалось ранее, авария произошла днем 17 октября на пересечении улицы Москвина и Советского проспекта.
Как установили полицейские, 55-летний водитель «Тойоты Лэнд Крузера» выехал со второстепенной дороги на главную и поехал прямо. При этом дорожный знак разрешал только поворот направо. В итоге внедорожник столкнулся с мотоциклистом, который одним из первых выехал с перекрестка на зеленый сигнал светофора.
«На основании выводов, сделанных по результатам проведенных автотехнических экспертиз, опроса свидетелей и целого комплекса других проверочных мероприятий, следователи возбудили в отношении водителя внедорожника уголовное дело», — сообщили в