В Калининграде завершены экспертизы по смертельному ДТП с мотоциклистом

В Калининграде возбудили уголовное дело против водителя внедорожника — участника аварии, в которой погиб 29-летний мотоциклист.

Как установили полицейские, 55-летний водитель «Тойоты Лэнд Крузера» выехал со второстепенной дороги на главную и поехал прямо. При этом дорожный знак разрешал только поворот направо. В итоге внедорожник столкнулся с мотоциклистом, который одним из первых выехал с перекрестка на зеленый сигнал светофора.