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16:36 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде завершены экспертизы по смертельному ДТП с мотоциклистом

В нарушении правил дорожного движения подозревают 55-летнего водителя внедорожника.

В Калининграде возбудили уголовное дело против водителя внедорожника — участника аварии, в которой погиб 29-летний мотоциклист.

Как сообщалось ранее, авария произошла днем 17 октября на пересечении улицы Москвина и Советского проспекта.

Как установили полицейские, 55-летний водитель «Тойоты Лэнд Крузера» выехал со второстепенной дороги на главную и поехал прямо. При этом дорожный знак разрешал только поворот направо. В итоге внедорожник столкнулся с мотоциклистом, который одним из первых выехал с перекрестка на зеленый сигнал светофора.

«На основании выводов, сделанных по результатам проведенных автотехнических экспертиз, опроса свидетелей и целого комплекса других проверочных мероприятий, следователи возбудили в отношении водителя внедорожника уголовное дело», — сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

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