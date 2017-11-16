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16:30 (мск), источник: Informburo.kz

По факту гибели элитных скакунов Тохтара Тулешова возбуждено уголовное дело

В прокуратуре не исключают, что элитных скакунов, погибших в зоопарке, могли подменить или похитить.

В природоохранной прокуратуре Южно-Казахстанской области завели уголовное дело по факту смерти скакунов Тохтара Тулешева. В прокуратуре считают, что элитных скакунов, погибших в зоопарке, могли подменить или похитить.

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Первый жеребец чистокровной верховой породы по кличке Разброд застрял в железной перегородке и получил открытый перелом левой ноги. 22 октября его умертвили, а мясо распродали сотрудникам зверинца. 4 ноября пал второй скакун арабской чистокровной породы по кличке Берд. Согласно протоколу вскрытия трупа павшего животного, произведенного ветеринарными врачами, причиной смерти стала сердечная недостаточность и непроходимость кишечника. Несмотря на все предоставленные правоохранителям документы, назначено досудебное расследование.

«Нужно отметить, что, согласно паспортам, средний возраст переданных в зоопарк лошадей составляет 18 лет (считаются возрастными). Однако для проверки факта возможного их хищения или подмены собранные материалы направлены в ОВД Аль-Фарабийского района, где 16 ноября 2017 года они зарегистрированы в ЕРДР по части 3 статьи 189 УК РК “Присвоение или растрата вверенного чужого имущества” и начато досудебное производство», — сообщил специализированный природоохранный прокурор области Данияр Магауин.

По постановлению акимата Шымкента зоопарку переданы пять конфискованных у осуждённого за подготовку к госперевороту олигарха Тулешова элитных скакунов и три верблюда. После обнародования фактов внезапной гибели лошадей руководство зверинца запретило несанкционированную съёмку на территории зоопарка и пригрозило судом некоторым СМИ. Всего у пивного короля было конфисковано 11 породистых скакунов и девять особняков. известного предпринимателя из Шымкента признали виновным в совершении 16 тяжких преступлений и приговорили к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Все материалы по этому делу можно прочитать здесь.

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