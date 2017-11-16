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17:55 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

3,5 кг «синтетики»: на Дону задержали группу предполагаемых наркоторговцев

Сотрудники донского таможенного управления задержали группу предполагаемых наркоторговцев.

По данным правоохранителей, в нее входили люди в возрасте от 21 до 23 лет. Запрещенные вещества молодые люди заказывали через Интернет. Их задержали при получении посылки из Китая. При обыске у подозреваемых нашли более 3,5 килограммов синтетических наркотиков. Они были расфасованы для дальнейшей продажи. Сейчас в отношении молодых людей возбудили уголовное дело.

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