3,5 кг «синтетики»: на Дону задержали группу предполагаемых наркоторговцев

По данным правоохранителей, в нее входили люди в возрасте от 21 до 23 лет. Запрещенные вещества молодые люди заказывали через Интернет. Их задержали при получении посылки из Китая. При обыске у подозреваемых нашли более 3,5 килограммов синтетических наркотиков. Они были расфасованы для дальнейшей продажи. Сейчас в отношении молодых людей возбудили уголовное дело.