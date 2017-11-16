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16:50 (мск), источник: Sputnik.by

Не успевают посадить: в Минске снова стали воровать деревья на улицах

Контейнеры с хвойными деревьями периодически пропадают в Партизанском и Заводском районах.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Случаи воровства деревьев возобновились на улицах в столице, сообщила Sputnik руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова.

Круглый стол «Городская среда: почему гибнут деревья в столице» прошел в четверг в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

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По словам специалиста, несколько лет назад с улиц массово выкапывали хвойные деревья. Озеленителям приходилось даже подвязывать вновь посаженные деревца к арматуре. Тогда было распространено такое явление, когда лица без определенного места жительства продавали посадочный материал дачникам на выезде из города. На какой-то промежуток времени воровство прекратилось, а в текущем году оно снова возобновилось.

Больше всего воруют в Партизанском и Заводском районе, в частности на Партизанском проспекте и улице Захарова. Крадут, как правило, контейнеры с хвойными.

«На проспекте Партизанском вечером поставили, утром — половина ушла», — отметила Пузанкова.

За ночь были украдены также семь контейнеров с зеленью с моста на Свислочи. Не испугали нарушителей расположенные поблизости камеры видеонаблюдения.

«Не знаю, что это. Наверное, интерес, потому что посадочный материал доступен на всех выездах и трассах, и цена вполне адекватная», — сказала представитель Минскзеленстроя.

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 Не успевают посадить: в Минске снова стали воровать деревья на улицах
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