Не успевают посадить: в Минске снова стали воровать деревья на улицах
Контейнеры с хвойными деревьями периодически пропадают в Партизанском и Заводском районах.
Контейнеры с хвойными деревьями периодически пропадают в Партизанском и Заводском районах.
МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Случаи воровства деревьев возобновились на улицах в столице, сообщила Sputnik руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова.
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По словам специалиста, несколько лет назад с улиц массово выкапывали хвойные деревья. Озеленителям приходилось даже подвязывать вновь посаженные деревца к арматуре. Тогда было распространено такое явление, когда лица без определенного места жительства продавали посадочный материал дачникам на выезде из города. На
Больше всего воруют в Партизанском и Заводском районе, в частности на Партизанском проспекте и улице Захарова. Крадут, как правило, контейнеры с хвойными.
«На проспекте Партизанском вечером поставили, утром — половина ушла», — отметила Пузанкова.
За ночь были украдены также семь контейнеров с зеленью с моста на Свислочи. Не испугали нарушителей расположенные поблизости камеры видеонаблюдения.
«Не знаю, что это. Наверное, интерес, потому что посадочный материал доступен на всех выездах и трассах, и цена вполне адекватная», — сказала представитель Минскзеленстроя.