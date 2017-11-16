В Воронеже 49-летний мужчина умер в автобусе
По предварительным данным, у горожанина случился сердечный приступ.
По предварительным данным, у горожанина случился сердечный приступ.
В автобусе № 69 т умер 49-летний горожанин, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в
По предварительным данным, мужчина скончался от сердечного приступа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Похожий случай произошел в марте 2017 года. Пенсионер упал при резком торможении маршрутки № 69 на остановке «Куцыгина». Мужчина скончался до приезда медиков.