Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Александр Малинин откровенно об измене жены
7 неловких вопросов сексологу
Сбербанк запустил новогоднюю акцию
В России могут ввести налог на смерть
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Кевина из «Один дома» забыли не случайно: отец всё подстроил?Питер Маккалистер тайно ненавидел сына и намеренно не взял его с собой в поездку в Париж. Такую теорию выдвинул портал Indy100
«Я — алкоголик»: Лолита поделилась своей проблемой - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
“Я - алкоголик”: Лолита Миляковская сделала заявление
«Любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
39-летняя Летиция Каста стала звездой вечера в Москве (фото)
Пелагея в черном закрытом платье удивила поклонников (фото)
СМИ: Сердючка рассказала, зачем артисты из Украины выступают в РФ
71-летняя певица Пеккан собирается родить первенца
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
8Военный переворот в Зимбабве
17:50 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже 49-летний мужчина умер в автобусе

По предварительным данным, у горожанина случился сердечный приступ.

В автобусе № 69 т умер 49-летний горожанин, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ГУ МВД по региону. ЧП случилось на остановке «Политехнический институт» в 7:30 четверга, 16 ноября.

По предварительным данным, мужчина скончался от сердечного приступа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Похожий случай произошел в марте 2017 года. Пенсионер упал при резком торможении маршрутки № 69 на остановке «Куцыгина». Мужчина скончался до приезда медиков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Воронежский «Факел» сыграет на Кубке ФНЛ
Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт
За ввоз «санкционки» хотят ввести уголовную ответственность
Кошек, собак, ослов и других животных поставят на учет
Сборная России оказалась худшей среди всех участников ЧМ-2018
Сечин рассказал, в каком случае сможет приехать в суд
Житель Астрахани сделал скульптуру Путина (фото)
Все ли скидки будут честными: подготовка к «черной пятнице»
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Сын Ксении Собчак растет настоящим богатырем (фото) 36-летняя Ксения Собчак опубликовала новый снимок своего сына Платона, которому через несколько дней исполнится год. 
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь