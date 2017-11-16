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17:36 (мск), источник: Publika.md

В Швеции 20 тонн фрикаделек рассыпались по проезжей части

В результате инцидента никто не пострадал, не считая части мясных шариков, которые так и остались валяться на дороге.

Источник: Publika.md

Грузовик, перевозивший почти 20 тонн тефтелей, перевернулся на одной из автотрасс в центральной части Швеции, сообщает местное издание The Local.

По данным издания, инцидент произошёл на магистрали, проходящей между шведскими городами Скара и Йётене. Прицеп с тефтелями оказался тяжелее, чем сам грузовик, потому соскользнул с дороги и перевернулся, пишет Лайф.ру.

В результате инцидента никто не пострадал, часть тефтелей так и осталась на дороге, на перегрузку остального товара ушла вся ночь.

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