Сечин рассказал, когда явится в суд по делу Улюкаева

Источник: РИА Новости

Сначала Сечин в беседе с прессой заявил, что «это не было предметом обсуждения у президента». Таким образом, руководитель крупнейшей российской нефтяной компании ушел от ответа на вопрос, предложив вместо этого рассказать подробности совещания у главы государства по развитию дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда».

Однако чуть позже он все же высказался по теме судебного процесса, отметив, что будет «стремиться выполнять в полном объеме требования российского законодательства».

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«Но на этом этапе моя главная задача — выполнить свои функциональные обязанности в качестве президента компании “Роснефть”. Поэтому, как только мы сможем согласовать необходимые графики, я, безусловно, выполню все необходимые условия», — добавил Сечин.

При этом глава компании указал, что ранее уже высказал свою позицию. «Я свою позицию отразил в письменных показаниях и в публичных выступлениях. Тут сомнений никаких не может быть», — заявил Сечин.