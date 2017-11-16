Калининградка украла деньги с банковской карты знакомой

В Калининграде сотрудники полиции задержали ранее судимую 26-летнюю местную жительницу по подозрению в краже денег с банковского счета женщины. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областного УМВД в четверг.

Полицейские установили, что злоумышленница, находясь в гостях у своей 32-летней знакомой, похитила ее банковскую карту. Спустя несколько часов она смогла снять 4 тыс рублей со счета, так как ранее подслушала пин-код.