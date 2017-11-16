Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Александр Малинин откровенно об измене жены
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Представитель Рыболовлева объяснил решение расстаться с шедевром
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Кевина из «Один дома» забыли не случайно: отец всё подстроил?Питер Маккалистер тайно ненавидел сына и намеренно не взял его с собой в поездку в Париж. Такую теорию выдвинул портал Indy100
«Я — алкоголик»: Лолита поделилась своей проблемой - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
71-летняя турецкая певица Айше Пеккан собирается родить первенца
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Ксения Собчак в странном платье с сеткой вышла в свет (фото)
Женщина собирает в Сети деньги на уменьшение груди
СМИ: Сердючка рассказала, зачем артисты из Украины выступают в РФ
71-летняя певица Пеккан собирается родить первенца
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
8Военный переворот в Зимбабве
17:37 (мск), источник: ИА Татар-информ

Видео: под Казанью на трассе загорелся КАМАЗ

Очевидцы происшествия утверждают, что КАМАЗ горит на въезде в райцентр Балтаси.

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). В социальных сетях появилось видео горящего бортового грузовика КАМАЗ, который находится на краю дороги.

Во время загрузки произошла ошибка.

Очевидцы происшествия утверждают, что КАМАЗ горит на въезде в райцентр Балтаси. Комментаторы сетуют, что никто из проезжавших мимо не останавливается.

ИА «Татар-информ» рекомендует в подобных случаях обращаться на единый номер вызова экстренных служб 112 в Балтасинском районе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Рогозин: «Казанский авиазавод выполнил сложнейшую задачу по восстановлению производства Ту-160»
Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт
За ввоз «санкционки» хотят ввести уголовную ответственность
Кошек, собак, ослов и других животных поставят на учет
Сборная России оказалась худшей среди всех участников ЧМ-2018
Сечин рассказал, в каком случае сможет приехать в суд
Житель Астрахани сделал скульптуру Путина (фото)
Все ли скидки будут честными: подготовка к «черной пятнице»
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Сын Ксении Собчак растет настоящим богатырем (фото) 36-летняя Ксения Собчак опубликовала новый снимок своего сына Платона, которому через несколько дней исполнится год. 
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь