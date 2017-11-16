Видео: под Казанью на трассе загорелся КАМАЗ
Очевидцы происшествия утверждают, что КАМАЗ горит на въезде в райцентр Балтаси.
Очевидцы происшествия утверждают, что КАМАЗ горит на въезде в райцентр Балтаси.
(Казань, 16 ноября, «Татар-информ»). В социальных сетях появилось видео горящего бортового грузовика КАМАЗ, который находится на краю дороги.
Очевидцы происшествия утверждают, что КАМАЗ горит на въезде в райцентр Балтаси. Комментаторы сетуют, что никто из проезжавших мимо не останавливается.
ИА «Татар-информ» рекомендует в подобных случаях обращаться на единый номер вызова экстренных служб 112 в Балтасинском районе.