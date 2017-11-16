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17:32 (мск), источник: РИА Крым

Стрельба в Белогорском районе: полиция проводит проверку

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости Крым. Крымская полиция проводит проверку по факту ночной стрельбы в Белогорском районе, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Источник: РИА "Новости"

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть от местного жителя. Он сообщил, что неизвестным были повреждены металлические ворота его дома и припаркованный во дворе автомобиль. При этом заявитель слышал звук, похожий на выстрел, рассказали в МВД.

«Выехавшие на вызов сотрудники полиции в короткие сроки установили, что к совершению противоправных деяний может быть причастен местный житель. Он пояснил полицейским, что ружье принадлежит не ему, а выстрел он произвел потому, что он не умеет обращаться с оружием, и действия его носили непредумышленный характер», — сообщили в МВД.

Полицейские изъяли у гражданина ружье. По факту инцидента проводится проверка.

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