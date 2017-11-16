Стрельба в Белогорском районе: полиция проводит проверку

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть от местного жителя. Он сообщил, что неизвестным были повреждены металлические ворота его дома и припаркованный во дворе автомобиль. При этом заявитель слышал звук, похожий на выстрел, рассказали в МВД.

«Выехавшие на вызов сотрудники полиции в короткие сроки установили, что к совершению противоправных деяний может быть причастен местный житель. Он пояснил полицейским, что ружье принадлежит не ему, а выстрел он произвел потому, что он не умеет обращаться с оружием, и действия его носили непредумышленный характер», — сообщили в МВД.