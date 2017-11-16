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17:33 (мск), источник: Actualitati.md

Кишиневец, сбивший насмерть пенсионерку, приговорен к 15 годам тюрьмы

По решению суда, сбивший 72-летнюю женщину житель столицы проведет 15 лет за решеткой.

Источник: Actualitati.md

По сообщениям прокуратуры, три года назад, в июне, мужчина наехал на женщину 72 лет, которая подметала на проезжей части на ул. Михаил Когэлничану в Кишиневе, после чего врезался в другую машину, припаркованную поблизости. Женщина не выжила. Подсудимый не признал свою вину, заявив, что не он находился за рулем, а другой человек, пишет ipn.md.

Через три месяца после совершения ДТП, находясь на берегу реки Днестр и будучи в состоянии наркотического опьянения, избил до смерти приятеля, с которым был в конфликте.

Помимо наказания в виде лишения свободы, мужчина был лишен права управлять транспортными средствами в течение четырех лет. А владельцу поврежденной машины он должен выплатить 50 тыс. леев для возмещения причиненного материального ущерба.

Приговор вынесен с правом обжалования.

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