Пожар на складах в Волгограде локализован
По последним данным, в результате происшествия пострадал один человек.
По последним данным, в результате происшествия пострадал один человек.
ВОЛГОГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Пожарные локализовали пожар на складах в Волгограде, сообщили ТАСС в
«В 17:20 (мск) пожарные подразделения локализовали горение», — сказали в ведомстве.
Там уточнили, что площадь пожара превысила 1,5 тыс. кв. м. «Пожарные продолжают ликвидировать очаги возгорания, на месте работает 18 единиц техники и более 50 человек личного состава. Угрозы распространения нет», — уточнили в МЧС.
Информации о погибших пока нет.
Ранее сообщалось, что в четверг в 15:53 мск поступило сообщение, что горит склад лакокрасочных материалов в Дзержинском районе Волгограда. Существовала угроза распространения огня на жилые дома. В результате происшествия, по последним данным, один человек пострадал, он госпитализирован.