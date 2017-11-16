Пожар на складах в Волгограде локализован

ВОЛГОГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Пожарные локализовали пожар на складах в Волгограде, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС во вторник.

«В 17:20 (мск) пожарные подразделения локализовали горение», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что площадь пожара превысила 1,5 тыс. кв. м. «Пожарные продолжают ликвидировать очаги возгорания, на месте работает 18 единиц техники и более 50 человек личного состава. Угрозы распространения нет», — уточнили в МЧС.

Информации о погибших пока нет.