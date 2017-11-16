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17:57 (мск), источник: ТАСС

Пожар на складах в Волгограде локализован

По последним данным, в результате происшествия пострадал один человек.

ВОЛГОГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Пожарные локализовали пожар на складах в Волгограде, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС во вторник.

«В 17:20 (мск) пожарные подразделения локализовали горение», — сказали в ведомстве.

Там уточнили, что площадь пожара превысила 1,5 тыс. кв. м. «Пожарные продолжают ликвидировать очаги возгорания, на месте работает 18 единиц техники и более 50 человек личного состава. Угрозы распространения нет», — уточнили в МЧС.

Информации о погибших пока нет.

Ранее сообщалось, что в четверг в 15:53 мск поступило сообщение, что горит склад лакокрасочных материалов в Дзержинском районе Волгограда. Существовала угроза распространения огня на жилые дома. В результате происшествия, по последним данным, один человек пострадал, он госпитализирован.

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