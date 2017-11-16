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18:58 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Уголовное дело возбуждено по факту нарушений при строительстве дома в Выксе Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено по факту нарушений требований безопасности при строительстве многоэтажного дома в Выксе Нижегородской области. Об этом пресс-служба СУ СК по Нижегородской области сообщила 16 ноября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По версии следствия, в 2013 году в Выксе был сдан в эксплуатацию многоэтажный дом на ул. Белякова. Еще осенью 2016 года в новостройке стали обнаруживаться трещины. Жильцы дома потребовали устранения появившихся дефектов, на что застройщик дома предоставил документы, из которых следует, что при строительстве жилого дома якобы использовались некачественные фундаментные блоки.

Сейчас для выяснения причин разрушения дома назначена строительно-техническая экспертиза. Также возбуждено уголовное дело п."а ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных группой лиц). Максимальный срок наказания по этому обвинению составляет шесть лет лишения свободы.

В сообщении также говорится, что застройщик указанного дома в 2012 году привлекался к уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу за непроведение проверок по исполнению миграционного законодательства, так как к строительству дома привлекались иностранные граждане.

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