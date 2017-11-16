Уголовное дело возбуждено по факту нарушений при строительстве дома в Выксе Нижегородской области
Уголовное дело возбуждено по факту нарушений требований безопасности при строительстве многоэтажного дома в Выксе Нижегородской области. Об этом
Уголовное дело возбуждено по факту нарушений требований безопасности при строительстве многоэтажного дома в Выксе Нижегородской области. Об этом
По версии следствия, в 2013 году в Выксе был сдан в эксплуатацию многоэтажный дом на ул. Белякова. Еще осенью 2016 года в новостройке стали обнаруживаться трещины. Жильцы дома потребовали устранения появившихся дефектов, на что застройщик дома предоставил документы, из которых следует, что при строительстве жилого дома якобы использовались некачественные фундаментные блоки.
Сейчас для выяснения причин разрушения дома назначена
В сообщении также говорится, что застройщик указанного дома в 2012 году привлекался к уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу за непроведение проверок по исполнению миграционного законодательства, так как к строительству дома привлекались иностранные граждане.