Сбежавшего с $4 млн в США казахстанца депортировали в РК

«Сотрудничество между Генеральной прокуратурой РК и компетентными органами США способствовало возврату в Казахстан, бывшего сотрудника ТОО “Самсунг Электроникс” Т. Наурузбаева, разыскиваемого за хищение путем мошенничества более 4 млн долларов, который сегодня передан в Казахстан для уголовного преследования», — говорится в сообщении.

«Благодаря эффективному взаимодействию Генеральной прокуратуры РК с Иммиграционной таможенной полицией Министерства национальной безопасности и Федеральным бюро расследований Департамента юстиции США Т. Наурузбаеву было отказано в предоставлении иммиграционного статуса в США, и он депортирован в Казахстан, где взят под стражу правоохранительными органами», — сообщили в ведомстве.