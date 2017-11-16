Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Борис Корчевников открыто заговорил о болезни и своем увольнении
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Представитель Рыболовлева объяснил продажу шедевра да Винчи
В Кремле оценили клип кадетов и депутата ГД на песню «Дядя Вова»
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Кевина из «Один дома» забыли не случайно: отец всё подстроил?Питер Маккалистер тайно ненавидел сына и намеренно не взял его с собой в поездку в Париж. Такую теорию выдвинул портал Indy100
Табаков о словах Дюжева: дурное воспитание и малая образованность
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
71-летняя турецкая певица Айше Пеккан собирается родить первенца
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
39-летняя Летиция Каста стала звездой вечера в Москве (фото)
Пелагея в черном закрытом платье удивила поклонников (фото)
СМИ: Сердючка рассказала, зачем артисты из Украины выступают в РФ
71-летняя певица Пеккан собирается родить первенца
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
8Военный переворот в Зимбабве
18:11 (мск), источник: Newtimes.kz

Сбежавшего с $4 млн в США казахстанца депортировали в РК

Казахстанцу, разыскиваемому за хищения, было отказано в предоставлении иммиграционного статуса в США. Подозреваемый был депортирован на родину, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на официальную страницу Генпрокуратуры РК в Facebook.

Источник: Newtimes.kz

«Сотрудничество между Генеральной прокуратурой РК и компетентными органами США способствовало возврату в Казахстан, бывшего сотрудника ТОО “Самсунг Электроникс” Т. Наурузбаева, разыскиваемого за хищение путем мошенничества более 4 млн долларов, который сегодня передан в Казахстан для уголовного преследования», — говорится в сообщении.

«Благодаря эффективному взаимодействию Генеральной прокуратуры РК с Иммиграционной таможенной полицией Министерства национальной безопасности и Федеральным бюро расследований Департамента юстиции США Т. Наурузбаеву было отказано в предоставлении иммиграционного статуса в США, и он депортирован в Казахстан, где взят под стражу правоохранительными органами», — сообщили в ведомстве.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
О первом мировом турне сообщил Димаш Кудайбергенов
Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт
За ввоз «санкционки» хотят ввести уголовную ответственность
Кошек, собак, ослов и других животных поставят на учет
Сборная России оказалась худшей среди всех участников ЧМ-2018
Сечин рассказал, в каком случае сможет приехать в суд
Житель Астрахани сделал скульптуру Путина (фото)
Все ли скидки будут честными: подготовка к «черной пятнице»
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Сын Ксении Собчак растет настоящим богатырем (фото) 36-летняя Ксения Собчак опубликовала новый снимок своего сына Платона, которому через несколько дней исполнится год. 
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь