Станция «Гостиный двор» экстренно закрыта на проверку
Сегодня в разное время были закрыты 3 станции метро.
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Сегодня в разное время были закрыты 3 станции метро.
16 октября около 17:20 в Петербурге на вход и выход была закрыта станция «Гостиный двор». Об этом сообщает Росбалт.
Причины закрытия пока не называются. Поезда следуют без остановки. За сегодняшний день это уже третья станция, которая закрывается в экстренном порядке.
Напомним, что станция «Гостиный двор» расположена на