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18:14 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Станция «Гостиный двор» экстренно закрыта на проверку

Сегодня в разное время были закрыты 3 станции метро.

16 октября около 17:20 в Петербурге на вход и выход была закрыта станция «Гостиный двор». Об этом сообщает Росбалт.

Причины закрытия пока не называются. Поезда следуют без остановки. За сегодняшний день это уже третья станция, которая закрывается в экстренном порядке.

Напомним, что станция «Гостиный двор» расположена на Невско-Василеостровской линии, между станциями «Василеостровская» и «Маяковская».

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