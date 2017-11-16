Станция «Гостиный двор» экстренно закрыта на проверку

16 октября около 17:20 в Петербурге на вход и выход была закрыта станция «Гостиный двор». Об этом сообщает Росбалт.

Причины закрытия пока не называются. Поезда следуют без остановки. За сегодняшний день это уже третья станция, которая закрывается в экстренном порядке.