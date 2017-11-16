Белорус сбежал из подмосковной колонии: ушел за хлебом и исчез
Сотрудники правоохранительных органов ведут поиск уроженца Витебской области, который совершил дерзкий побег за полгода до окончания срока.
Сотрудники правоохранительных органов ведут поиск уроженца Витебской области, который совершил дерзкий побег за полгода до окончания срока.
МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Гражданин Беларуси, осужденный в России к двум годам «химии» за кражу дамской сумки, сбежал их
Летом прошлого года гражданин Беларуси был арестован за совершение кражи — из авто он украл дамскую сумку.
По данным ФСИН, отбывающий наказание в
По дороге в СИЗО он бросился бежать, сотрудник колонии не смог остановить его, в настоящее время проводятся оперативные мероприятия по задержанию осужденного.
Как сообщают российские СМИ со ссылкой на ФСИН, ему осталось полгода до окончания срока.
Это не единственный случай, когда гражданам Беларуси удается сбежать из исправительных учреждений пенитенциарной системы России. Несколько лет назад белорус совершил побег из колонии, расположенной в