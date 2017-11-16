Белорус сбежал из подмосковной колонии: ушел за хлебом и исчез

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Гражданин Беларуси, осужденный в России к двум годам «химии» за кражу дамской сумки, сбежал их колонии-поселения в Подмосковье, сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН).

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Летом прошлого года гражданин Беларуси был арестован за совершение кражи — из авто он украл дамскую сумку.

По данным ФСИН, отбывающий наказание в колонии-поселении был в сопровождении сотрудника ИК направлен в соседнее СИЗО за хлебом (в учреждении есть своя пекарня).

По дороге в СИЗО он бросился бежать, сотрудник колонии не смог остановить его, в настоящее время проводятся оперативные мероприятия по задержанию осужденного.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на ФСИН, ему осталось полгода до окончания срока.