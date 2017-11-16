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18:29 (мск), источник: Sputnik

Прокуратура выясняет причины смерти трех девочек в Алмазарском районе

Для экспертизы взяты продукты питания и лекарственные препараты из дома погибших, исследования могут занять еще от недели до 10 дней.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Прокуратура Ташкента продолжает расследование по делу о гибели в Алмазарском район трех девочек 4,7 и 14 лет, сообщает NUZ.UZ.

По данным очевидцев, девочки из одной семьи съели молотый шашлык, после чего почувствовали сильную боль в животе. Родственники дали им лекарство, облегчающее боль. Однако это не помогло, и одна из девочек 8 ноября скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. Еще две сестры также скоропостижно скончались друг за другом.

Начальник управления прокуратуры Ташкента Бобир Дехканов заявил, что ведомство занимается расследованием этого дела. Заведено уголовное дело по статье 186, предусматривающей наказание за производство, хранение, перевозку в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На данный момент для экспертизы взяты продукты питания и лекарственные препараты из дома погибших. Также Минздрав начал проверку действий врачей двух больниц, которые оказывали помощь поступившим к ним детям.

По словам представителя прокуратуры, проведение экспертизы может занять еще некоторое время — от недели до 10 дней.

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