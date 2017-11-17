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09:25 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области у пенсионерки украли 140 тысяч рублей из стеклянной банки

К полицейским из Каширского района обратилась 68-летняя женщина из поселка Дзержинский. Она заявила о краже.

Источник: Новости Воронежа

Оказалось, что пенсионерка хранила свои сбережения в стеклянной банке в сарае во дворе дома на улице Воронежской. Женщина зашла в сарай и заметила беспорядок — пропала банка, в которой лежали 140 тысяч рублей.

Стражи порядка опросили женщину и её соседей. Подозрения пали на 30-летнего сына потерпевшей. Мужчина употреблял наркотики и несколько дней назад скрылся из поселка.

«Накануне подозреваемого задержали в Воронеже у его знакомого, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — 40 тысяч рублей он уже успел потратить, а еще 100 тысяч рублей изъяли и вернули потерпевшей».

За кражу у собственной матери мужчине теперь грозит до 5 лет колонии.

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