В Воронежской области у пенсионерки украли 140 тысяч рублей из стеклянной банки
К полицейским из Каширского района обратилась 68-летняя женщина из поселка Дзержинский. Она заявила о краже.
К полицейским из Каширского района обратилась 68-летняя женщина из поселка Дзержинский. Она заявила о краже.
Оказалось, что пенсионерка хранила свои сбережения в стеклянной банке в сарае во дворе дома на улице Воронежской. Женщина зашла в сарай и заметила беспорядок — пропала банка, в которой лежали 140 тысяч рублей.
Стражи порядка опросили женщину и её соседей. Подозрения пали на 30-летнего сына потерпевшей. Мужчина употреблял наркотики и несколько дней назад скрылся из поселка.
«Накануне подозреваемого задержали в Воронеже у его знакомого, — рассказали в
За кражу у собственной матери мужчине теперь грозит до 5 лет колонии.