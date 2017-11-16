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19:37 (мск), источник: ТАСС

Девять человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Марий Эл

Двенадцать человек пострадали.

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Девять человек погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса в Республике Марий Эл и еще несколько пострадали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Погибли девять человек, пятеро пострадали, четверо из них госпитализированы», — уточнил источник. Он также сообщил, что, по предварительным данным, «12 пострадавших, но число может вырасти».

Ранее сообщалось, что авария произошла на 74-м км дороги Р-173 в Килемарском районе, в пяти километрах от населенного пункта Визимьяры. Пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ».

Во время загрузки произошла ошибка.

В МВД по Республике Марий Эл подтвердили факт ДТП. По данным полиции, микроавтобус столкнулся с лесовозом около 17:30 мск. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, специалисты экстренных служб.

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