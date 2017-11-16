Девять человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Марий Эл

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Девять человек погибли в результате ДТП с участием микроавтобуса в Республике Марий Эл и еще несколько пострадали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Погибли девять человек, пятеро пострадали, четверо из них госпитализированы», — уточнил источник. Он также сообщил, что, по предварительным данным, «12 пострадавших, но число может вырасти».

Ранее сообщалось, что авария произошла на 74-м км дороги Р-173 в Килемарском районе, в пяти километрах от населенного пункта Визимьяры. Пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ».