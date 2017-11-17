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08:10 (мск), источник: Volga News

Три человека погибли в ДТП в Сергиевском районе

В четверг, 16 ноября, в Сергиевском районе произошло ДТП, в котором погибли три человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Источник: 63.мвд.рф

В 17:50 водитель Lada Kalina на трассе М-5, по предварительной версии полицейских, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди «Газелью». После удара легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в КамАЗ.

В результате аварии водитель и два пассажира Lada Kalina от полученных травм скончались на месте. Правоохранители устанавливают личности пострадавших.

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