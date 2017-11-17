Три человека погибли в ДТП в Сергиевском районе
В четверг, 16 ноября, в Сергиевском районе произошло ДТП, в котором погибли три человека, сообщает
В четверг, 16 ноября, в Сергиевском районе произошло ДТП, в котором погибли три человека, сообщает
В 17:50 водитель Lada Kalina на трассе М-5, по предварительной версии полицейских, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди «Газелью». После удара легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в КамАЗ.
В результате аварии водитель и два пассажира Lada Kalina от полученных травм скончались на месте. Правоохранители устанавливают личности пострадавших.