Три человека погибли в ДТП в Сергиевском районе

В 17:50 водитель Lada Kalina на трассе М-5, по предварительной версии полицейских, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди «Газелью». После удара легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в КамАЗ.