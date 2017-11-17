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07:55 (мск), источник: Новости Воронежа

Приставы предупредили воронежцев о мошенниках, предлагающих купить арестованное имущество

Неизвестные представляются сотрудниками УФССП.

Источник: Новости Воронежа

Сотрудники регионального УФССП предупреждают воронежцев о новом виде мошенничества. Мошенники представляются судебными приставами и предлагают купить арестованное имущество, выставленное на торги.

В соцсетях регистрируют страницы, используя данные сотрудников УФССП. Там начинают публиковать объявления о продаже «с молотка» конфискованного имущества. Схема мошенников простая — они просят предоплату за доставку в 1000 рублей, а потом на связь больше не выходят.

В УФССП рассказали, что приставы вообще не продают арестованные вещи и недвижимость. У них просто не таких полномочий. Реализацией арестованного имущества занимается Росимущество. Это делают через территориальные органы, подведомственные организации. Также они могут привлекать физических и юрлиц.

«Призываем граждан быть бдительными к подобного рода уловкам, в случае сомнительной ситуации обращайтесь в райотдел судебных приставов», — пояснили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

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