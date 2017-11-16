Крупная авария в Башкирии: Столкнулись три грузовика
В Башкирии на трассе Уфа — Оренбург столкнулись два большегруза и один малотоннажный грузовик, сообщает очевидцы.
В Башкирии на трассе Уфа — Оренбург столкнулись два большегруза и один малотоннажный грузовик, сообщает очевидцы.
Авария произошла на территории Кармаскалинского района. Как сообщают очевидцы, водитель КамАЗа собирался развернуться и остановился под соответствующим знаком у разделительной полосы. Ехавший сзади малотоннажный грузовик BAW врезался в КамАЗ. Затем их догнала фура Iveco.
По предварительным данным, пострадал только водитель Iveco. Он доставлен в больницу с травмами обеих ног.
Значительные повреждения получил автомобиль BAW. Кабину небольшого грузовика буквально смяло. Но по счастливой случайности шофер не пострадал.
На месте происшествия работают экстренные службы — МЧС и ГИБДД.