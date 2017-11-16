Крупная авария в Башкирии: Столкнулись три грузовика

Авария произошла на территории Кармаскалинского района. Как сообщают очевидцы, водитель КамАЗа собирался развернуться и остановился под соответствующим знаком у разделительной полосы. Ехавший сзади малотоннажный грузовик BAW врезался в КамАЗ. Затем их догнала фура Iveco.