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21:35 (мск), источник: PROUFU.ru

Крупная авария в Башкирии: Столкнулись три грузовика

В Башкирии на трассе Уфа — Оренбург столкнулись два большегруза и один малотоннажный грузовик, сообщает очевидцы.

Авария произошла на территории Кармаскалинского района. Как сообщают очевидцы, водитель КамАЗа собирался развернуться и остановился под соответствующим знаком у разделительной полосы. Ехавший сзади малотоннажный грузовик BAW врезался в КамАЗ. Затем их догнала фура Iveco.

По предварительным данным, пострадал только водитель Iveco. Он доставлен в больницу с травмами обеих ног.

Значительные повреждения получил автомобиль BAW. Кабину небольшого грузовика буквально смяло. Но по счастливой случайности шофер не пострадал.

На месте происшествия работают экстренные службы — МЧС и ГИБДД.

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