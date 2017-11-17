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12:41 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининградской области бывший следователь пойдёт под суд за подлог документов

В Советске бывший следователь предстанет перед судом за подлог документов и превышение служебных полномочий. Об этом сообщает прокуратура Калининградской области.

Источник: Клопс.ru

Обвинительное заключение в отношении 27-летней сотрудницы межрайонного следственного отдела утверждено прокурором Советска. Ей вменяется злоупотребление должностными полномочиями и фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении.

По предварительным данным, следователь использовала в личных целях пять смартфонов, изъятых ею ранее в ООО «Евросеть-Ритейл» в рамках расследования уголовного дела. Кроме того, сотрудница пренебрегла своими обязанностями по сбору, проверке и оценке доказательств и совершила подлог документов. В частности, сфальсифицировала протокол следственного действия.

Заключительное обвинение утверждено в прокуратуре. Дело передано в суд.

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