В Калининградской области бывший следователь пойдёт под суд за подлог документов

Обвинительное заключение в отношении 27-летней сотрудницы межрайонного следственного отдела утверждено прокурором Советска. Ей вменяется злоупотребление должностными полномочиями и фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении.

По предварительным данным, следователь использовала в личных целях пять смартфонов, изъятых ею ранее в ООО «Евросеть-Ритейл» в рамках расследования уголовного дела. Кроме того, сотрудница пренебрегла своими обязанностями по сбору, проверке и оценке доказательств и совершила подлог документов. В частности, сфальсифицировала протокол следственного действия.