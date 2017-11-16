Что известно о ДТП с микроавтобусом в Марий Эл
Четырнадцать человек стали жертвами аварии на 74-м км региональной автодороги Р-173.
Четырнадцать человек стали жертвами аварии на 74-м км региональной автодороги Р-173.
По последним данным, в результате ДТП погибли 14 человек, пострадали шестеро, их состояние оценивается как тяжелое.
Что произошло
16 ноября около 17:30 мск примерно на 64-м км автодороги
Среди пострадавших есть дети.
Что известно о причинах аварии
По данным регионального МВД, рассчитанный на 20 человек микроавтобус был заполнен полностью. Машина была зарегистрирована на индивидуального предпринимателя.
Автодорога, где произошло столкновение, имеет протяженность 170 км. На отдельных ее участках, в частности на отрезке Красный Мост — Визимьяры, где и произошло ДТП, нет асфальта.
По версии МВД по республике, причиной аварии могло стать ухудшение погодных условий.
Согласно прогнозу на сайте ГУ МЧС по региону, днем ожидались небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на дорогах местами гололедица при температуре воздуха от минус двух до плюс трех градусов.
Глава региона Александр Евстифеев сказал, что водитель микроавтобуса пошел на обгон, но не успел закончить маневр. В результате ДТП он погиб.
Какие меры предпринимают власти
Сейчас участок автодороги, где произошло ДТП, перекрыт.
Глава республики Александр Евстифеев взял под личный контроль ситуацию с последствиями аварии и выехал на место происшествия. Туда также отправились глава МВД по республике Виктор Косарев и врио начальника управления ГИБДД по региону Игорь Воронцов.
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту столкновения. В Республику для оказания помощи коллегам направлены московские сотрудники ГИБДД.
Для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в республику выехали психологи МЧС из Нижнего Новгорода.
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