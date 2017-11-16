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21:29 (мск), источник: ТАСС

Что известно о ДТП с микроавтобусом в Марий Эл

Четырнадцать человек стали жертвами аварии на 74-м км региональной автодороги Р-173.

Источник: ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

По последним данным, в результате ДТП погибли 14 человек, пострадали шестеро, их состояние оценивается как тяжелое.

Что произошло

16 ноября около 17:30 мск примерно на 64-м км автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск произошла автоавария с участием грузового автомобиля «КамАЗ» и пассажирского микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter.

В результате аварии погибли 14 человек. Еще шесть человек были госпитализированы.

Среди пострадавших есть дети.

Что известно о причинах аварии

По данным регионального МВД, рассчитанный на 20 человек микроавтобус был заполнен полностью. Машина была зарегистрирована на индивидуального предпринимателя.

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Автодорога, где произошло столкновение, имеет протяженность 170 км. На отдельных ее участках, в частности на отрезке Красный Мост — Визимьяры, где и произошло ДТП, нет асфальта.

По версии МВД по республике, причиной аварии могло стать ухудшение погодных условий.

Согласно прогнозу на сайте ГУ МЧС по региону, днем ожидались небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, на дорогах местами гололедица при температуре воздуха от минус двух до плюс трех градусов.

Глава региона Александр Евстифеев сказал, что водитель микроавтобуса пошел на обгон, но не успел закончить маневр. В результате ДТП он погиб.

Какие меры предпринимают власти

Сейчас участок автодороги, где произошло ДТП, перекрыт.

Глава республики Александр Евстифеев взял под личный контроль ситуацию с последствиями аварии и выехал на место происшествия. Туда также отправились глава МВД по республике Виктор Косарев и врио начальника управления ГИБДД по региону Игорь Воронцов.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту столкновения. В Республику для оказания помощи коллегам направлены московские сотрудники ГИБДД.

Источник: ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

Для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в республику выехали психологи МЧС из Нижнего Новгорода.

Также в нижегородском аэропорту Стригино в готовности вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Источник: ГУ МЧС России по Республике Марий Эл
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