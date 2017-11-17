На станции Тихорецкой мужчину убило током

«По версии следствия, молодой мужчина, примерно 30 лет, при подъеме на крышу зерновоза, стоящего на станции Тихорецкая напротив поста ЭЦ, был травмирован высоковольтным электрическим током. От полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.