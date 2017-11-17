На станции Тихорецкой мужчину убило током
Следственные органы проводят доследственную проверку по факту смертельного травмирования мужчины током высокого напряжения на станции Тихорецкой.
Следственные органы проводят доследственную проверку по факту смертельного травмирования мужчины током высокого напряжения на станции Тихорецкой.
Инцидент произошел ночью 16 ноября.
«По версии следствия, молодой мужчина, примерно 30 лет, при подъеме на крышу зерновоза, стоящего на станции Тихорецкая напротив поста ЭЦ, был травмирован высоковольтным электрическим током. От полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в
Обстоятельств произошедшего устанавливают следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.